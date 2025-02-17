غرور صفر تشارك جمهورها بوستر مسلسل بيت حمولة وهذا ما قالته

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2025 02:57 مساءً - تشارك الفنانة غرور صفر خلال الموسم الرمضاني 2025 بمسلسل "بيت حمولة"، الذي يقع في 30 حلقة، وهو من إخراج سائد بشير الهواري، وإشراف عام وبطولة الفنانة إلهام الفضالة، وتأليف جميلة جمعة. ونشرت غرور صفر بوستر العمل، وعلّقت وكتبت: "جميلة وعيالها، بيت حمولة في رمضان".

"بيت حمولة"

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مسلسل "بيت حمولة" من إخراج سائد بشير الهواري، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جميلة جمعة، ومن بطولة الفنانة إلهام الفضالة، طيف، شهد الياسين، فيّ الشرقاوي، ليالي دهراب، حسين الحداد، شيلاء سبت، عبدالله البلوشي، منصور البلوشي، علي محسن، شملان العميري، غرور صفر، زيني كرم، زينب يوسف، شيماء قنبر، أحمد بن حسين، علي بن حسين، وزهراء دهراب.

والقصة تدور حول أم أرملة تعيش تحت سقف واحد مع عائلتها، تتلاعب بحياة أبنائها وزوجاتهم، وذلك بدافع الحب كما تعتقد، وتدور الكثير من الأحداث والمشاكل وتتوالى أحداث العمل.

أعمال ونشاطات قادمة لـ غرور صفر

تشارك الفنانة غرور صفر بعمل آخر سيتم عرضه بالموسم الرمضاني 2025؛ وهو مسلسل "المسار"، وستجسد فيه دور "دانة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ باسم شعبو، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد العنزي وبدر الجزاف، ومن بطولة كل من الفنان محمد المنصور، حسين المنصور، سوزان نجم الدين، سماح، خالد البريكي، فيصل العميري، عبدالله الرميان، غرور صفر، شملان العميري، أحمد بن حسين، رانيا شهاب، بدر المنصور، فيصل الشريف، محمد نومان، سارة صلاح، عبدالله الدبيس، سمية رضا، حمد عبدالرزاق، وشذى سبت.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة تواجه مجموعة من التحديات والمشاكل بعد وفاة كبير العائلة، فتحدث الكثير من الأمور لهذه العائلة، والعمل يركز على مواضيع اجتماعية مهمة.

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