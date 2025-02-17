زارا البلوشي لـ الخليج 365: لديّ 4 أعمال برمضان ولا أجيد فن الطهي وهذه طقوسي الرمضانية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2025 02:57 مساءً - كشفت الفنانة زارا البلوشي عن تواجدها بالموسم الرمضاني 2025 من خلال 4 أعمال وقالت لسيدتي: "انتهيت مؤخرًا من تصوير مسلسل "عمتى نوير" مع الفنانة مريم الغامدي، والفنانة ريم الحبيب، والذي سيُعرض على mbc دراما، وكانت لي مشاركة أيضا بمسلسل "جاك العلم" مع الفنان ماجد مطرب فواز، والفنانة ريم عبدالله، وكذلك شاركت بـ "واي فاي 5" مع نخبة من النجوم منهم الفنان حبيب الحبيب وأسعد الزهراني ولديّ برنامج "علوم الأولين" على sbc"

وعن شعورها عند الالتقاء بجمهورها وجهًا لوجه قالت زارا: "سعيدة جدًا بالالتقاء بجمهوري بكل مكان، وأن أكون قريبة منهم، وهذا أحلى شعور، فهم أناس يتابعوني ويتواصلون معي وعندما أراهم أمامي أشعر بالسعادة".

أحب الأطباق الرمضانية ولا أجيد الطبخ

وعن طقوسها الرمضانية التي اعتادت على ممارستها قالت زارا البلوشي: "أحب بعد الإفطار وأداء الصلاة الاجتماع مع الأسرة ولا أفضل الخروج والذهاب إلى مناسبات عامة في هذا الشهر الفضيل، وأحب أن أقضيه بالمنزل ومع الأسرة وأجهز للخروج بعد بالعيد".

وعن دخولها المطبخ برمضان قالت زارا: "أعترف لا أجيد الطبخ ولا أفضل الوقوف بالمطبخ برمضان بطبيعتي، ولا أحب الطبخ، لكن أحب أكل بعض الأطباق برمضان مثل "عيش باللحم" و "شوربة الشوفان" و"السمبوسة" و "شيش برك" و"حراق صبعه" وأحب الطعام بأنواعه".

مسلسل "عمتى نوير"

مسلسل جاك العلم

برنامج "واي فاي 5"

برنامج علوم الأولين بموسمه 6

"عمتى نوير" هو مسلسل من إخراج محمد سندي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ علاء حمزة، ومن بطولة مريم عبدالرحمن، مريم الغامدي، ريم الحبيب،، محمد الهاشم، ونوف سعد. وتدور أحداث العمل بعد وفاة والدها، يتوجب على "نوير" تنفيذ وصيته وحفظ سر امتلاكه لثروة ضخمة وعدم إخبار العائلة بها، لكن تشتعل الصراعات والمؤامرات وتتوالى الاحداث."جاك العلم" هو مسلسل تدور أحداثه حول يوميات زوجية لـ"أبوصامل" الذي يُجسد شخصيته الفنان ماجد مطرب فواز، وهو الرجل البدوي الشهم الكريم وصراعاته مع زوجته "أم صامل" التي تُجسد شخصيتها الفنانة ريم عبدالله، وهي البدوية المحبة للحياة المرفهة، وبين صديقه "نجر" البدوي البخيل المتزوج من "وضحى" صديقة "أم صامل" وحافظة أسرارها والمتعاونة معها في حيلها ضد "أبوصامل". يحمل العمل سلسلة من تناقضات الحياة المدنية الجديدة مع العادات والتقاليد التي تحافظ عليها العائلة والرغبة في المواءمة بينهما وسط الانتقادات الاجتماعية من الشخصيات المتناقضة. وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالله العراك ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ أماني السلي وزايد الرويس ومن بطولة الفنان ماجد مطرب فواز، ريم عبدالله، الفنان خالد البقمي، حبيب الحبيب، علي الحميدي، وليد الزهراني، وسامي حازم."واي فاي 5" برنامج كوميدي خليجي منوع، يضم نخبة من نجوم الفن من أبرزهم الفنان أسعد الزهراني، حبيب الحبيب، أحمد العونان، طارق الحربي بالإضافة إلى آخرين."علوم الأولين" هو برنامج يروي قصصاً وأمثالاً من الموروث السعودي بمشاهد درامية قُدمت على مدى 5 مواسم، والآن يتم تصوير الموسم السادس منه، وهو يجسد قصص التراث الشعبي والأبيات الشعرية والأمثال المتنوعة بهدف التذكير بالمبادئ والقيم والأخلاق وعلوم الأولين والسابقين قديماً.

شارك في مواسمه عدد من الفنانين منهم الفنانة أسماء الحسن، زارا البلوشي، مروة محمد، عبدالعزيز الشمري، عيد سعد، محمد الزهراني، حصة البلوشي، فواز الجاسر، لولو عبدالعزيز، نيرمين محسن، أغادير السعيد، عيد سعد، عجيبة الدوسري، إبراهيم الرويشد، نوف العبدالله، عبدالعزيز السيف، بندر الحارثي، بالإضافة إلى آخرين.

زارا البلوشي - الصورة خاصة بسيدتي من تصوير زكية البلوشي

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