نور حسين تكشف لـ"الخليج 365" عن عملها الرمضاني "خذني جيتك" ومسلسل تركي معرب بعنوان "أمي"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2025 02:57 مساءً - انتهت الفنانة نور حسين مؤخراً من تصوير مشاهدها من مسلسل "خذني جيتك"، وهو مسلسل سيتم عرضه بالموسم الرمضاني 2025.

نور حسين تكشف عن تفاصيل المسلسل

كشفت الفنانة نور حسين لـ"الخليج 365" عن تفاصيل العمل قائلة: "مسلسل "خذني جيتك" هو عمل حلقاته متصلة منفصلة، وتسلط الضوء على قضايا ومشكلات المجتمع بشكل جميل، وفي كل يوم حكاية وقصة وأحداث جديدة، وأجسد بالعمل شخصيات منوعة، وسأظهر بـ6 حلقات في كل حلقة قصة وشخصية مختلفة، ويتكون المسلسل من 29 حلقة وهو عمل لايت كوميدي، وهو من إخراج المخرج الكويتي يعقوب المهنا، ومن بطولة الفنان محمد العيسى، محمد القس، مطلق السلطان، محمد الراشد، نورا ياسين، ريماس منصور بالإضافة إلى آخرين".

وتابعت نور حسين قائلة: "سعيدة بالمشاركة مع الفنان محمد العيسى بالعمل، وهذا العمل يشهد عودته من جديد بعد انقطاع". وعن توقعاتها للعمل قالت: "المسلسل جميل وممتع وأتوقع له المتابعة والنجاح بإذن الله".

وعن المواقف الطريفة التي صادفتها بالعمل قالت نور: "العمل لايت كوميدي وصادفتني الكثير من المواقف الطريفة والمضحكة".

وبسؤالها: هل واجهتِ صعوبات بالعمل؟ قالت نور: "حقيقة لم أواجه أي صعوبة بالعمل، فالإدارة منظمة، وكل الأمور كانت تمشي بدقة، والعمل معهم فوق الرائع وسعيدة بالمشاركة مع هذا الفريق الرائع".

نور حسين -الصورة من المصدر

مسلسل "أمي" 90 حلقة

نور حسين -الصورة من المصدر

وعن نشاطاتها القادمة كشفتأن لديها عملاً سيتم عرضه بعد شهر رمضان ويحمل اسم ""، ومن 90 حلقة مع فريق تركي، وهو مسلسل تركي معرب، وقالت عنه: "أجسد دور معلمة لدار أيتام، وسأكون ضيفة شرف، وهذا الدور الذي أجسده لم ألعبه من قبل، ومتحمسة جداً لردة فعل الجمهور، وحقيقة أحببت العمل كثيراً وأتمنى له النجاح".

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