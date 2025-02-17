أحمد العوضي يحتفل بهذا الأمر

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن وصل برومو مسلسل الممثل المصري أحمد العوضي "فهد البطل" إلى 34 مليون بظرف أيام قليلة منذ بداية طرحه قبل أيام، احتفل العوضي بالأمر، وأعلن عن مسابقة في شهر رمضان سيكون فيها فائزاً كل يوم، وكتب على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"اخواتي العشق خلو برومو فهد البطل 34 مليون، استنو 30 مسابقة في رمضان. . خررراااااب".

فهد البطل بطولة أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبدالعزيز ومحمود البزاوي وكارولين عزمي وحمزة العيلي وعصام السقا وتأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.



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