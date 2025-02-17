تيموثي شالاميت: "Dune" و"بوب ديلان" يقدمان رسائل سياسية مشابهة

ميرنا وليد - بيروت - تكلم النجم العالمي تيموثي شالاميت عن التشابه بين رسائل نجم الموسيقى بوب ديلان وفيلم Dune في التركيز على القضايا السياسية، وذلك بعد سؤاله عن دوره في فيلم السيرة الذاتية A Complete Unknown الذي يتناول حياة ديلان.
شالاميت أكد أنه تعلم من شخصية ديلان أن يكون حذرًا من الشخصيات التي تشبه الطوائف أو "المنقذ"، مشيرًا إلى أن هذه الرسالة السياسية تظهر أيضًا في Dune لفرانك هربرت، وأوضح أن كلاً من ديلان وDune يشتركان في التحذير من الشخصيات التي تدعي القوة المطلقة، رغم أن أحدهما كان يعيش على الساحل الشرقي والآخر على الساحل الغربي للولايات المتحدة في نفس الفترة الزمنية.
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