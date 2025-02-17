شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان: الحمد لله قولوا ما شاء الله بناتى التوأم تاليا وتمارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رزقت المطربة كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، بتوأم أطلقت عليهم اسمى تاليا وتمارا، حيث نشرت فيديو من المستشفى عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "الحمدلله قولوا ما شاء الله تاليا وتمارا".



كارمن سليمان

وسبق وكشفت المطربة كارمن سليمان عن أحدث أغانيها بعنوان "أسيبلك روحى" منذ عدة أسابيع، وذلك ضمن خطة أغانيها للفترة المقبلة، ودعم المنتج مصطفى جادو زوجته كارمن سليمان على موقع تبادل الصور إسنتجرام قائلا: " تكملة لمشروع كنا فى مكان الشتوية كارمن هتطلق أغنية جديدة بعنوان أسيبلك روحى".

فى سياق آخر كانت قد أحيت كارمن سليمان حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وقدمت من خلاله باقة كبيرة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور، ومنها حضن دافي، ولمعلوماتك، ويا حرام معلش، ولينا رقصة، وحبايب قلبي، ولما تشوفك عيني، وسطور حكايتي، وربنا يخليك لقلبي، وكلام كلام.

وقدمت من خلاله باقة كبيرة من أغانيها التى تفاعل معها الجمهور، ومنها حضن دافي، ولمعلوماتك، ويا حرام معلش، ولينا رقصة، وحبايب قلبي، ولما تشوفك عيني، وسطور حكايتي، وربنا يخليك لقلبي، وكلام كلام.