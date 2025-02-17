شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تدخل في أزمات أسرية مع خالد سليم في "وتقابل حبيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل صناع مسلسل وتقابل حبيب بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز التصوير بكثافة كبيرة، للانتهاء من تصوير العمل فى أقرب وقت ممكن، حيث يستمر التصوير فى منطق متفرقة فى القاهرة، خاصة أن الديكورات مختلفة فى أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه فى إطار من التشويق والاثارة، إذ تدخل ياسمين عبد العزيز فى خلافات أسرية مع زوجها خالد سليم فى أحداث العمل، الذى يسلط الضوء على أكثر من قضية مجتمعية.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من ألفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

ياسمين عبد العزيز تعود فى "وتقابل حبيب" للتعأون مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعدما حققا نجاحًا سويًا خلال مسلسلى "ونحب تانى ليه" فى رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، و"اللى ملوش كبير" فى رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضى وخالد الصأوى ودينا فؤاد وخالد سرحان فى رمضان 2022، والعملين من أخرجهما مصطفى فكرى.

وتعود ياسمين عبد العزيز إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل ضرب نار الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.