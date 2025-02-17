شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين يصور مشاهد مكثفة في الديكور الأساسي لمسلسل النُّص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور الفنان أحمد أمين مسلسله الجديد النُّص بكثافة بالغة، وذلك تمهيدًا لعرضه في موسم رمضان المقبل، من إخراج حسام على، حيث صور ما يقرب من 60% من العمل في الديكورات المختلفة والمتفرقة في القاهرة، كما يصور حاليًا في الديكور الأساسى للعمل في مدينة الإنتاج الإعلامى، على أن ينتهى مخرج العمل من التصوير خلال الفترة المقبلة.

وكانت قد أعلنت قناة on عرض مسلسل النص على شاشتها فى موسم رمضان، وهو من بطولة النجم أحمد أمين، ضمن دراما رمضان 2025.

أحمد أمين يعتمد في مسلسل النص على قصة كوميدية مستوحاة من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان إذ يلعب أمين دور دور نشال محترف يدعى عبد العزيز النص يقرر التوبة عن السرقة، ويُشّكل فرقة لمواجهة الاحتلال الإنجليزى، مكونة من مجموعة من النشالين مع الاستعانة بفتاة ليل وضابط، ويستطيع أمين وفرقته مقاومة الاحتلال ليتحول من نشال إلى بطل شعبى تتحاكى به الأجيال.

مسلسل النُّص مكوّن من 15 حلقة، وبطولة أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، سامية طرابلسي، دنيا سامي، سمرعلام، دعاء حكم، عبد الرحمن محمد، إسراء أحمد عطية، وائل عيني، والعمل مستوحًى من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان. وسيناريو وحوار شريف عبدالفتاح، عبدالرحمن جاويش، ووجيه صبري وإخراج حسام علي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

