نقل شاكيرا إلى المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2025 01:19 مساءً - تعرضت النجمة العالمية شاكيرا لأزمة صحية، أجبرتها على إلغاء حفلها الغنائي في ليما -عاصمة بيرو- ضمن جولتها الغنائية التي انطلقت في وقتٍ سابق من هذا الشهر، كما تم نقلها للمستشفى بسبب مشكلة في البطن، بحسب ما كشفت عنه المغنية الكولومبية.

شاكيرا تعتذر عن عدم إقامة حفلها وتكشف السبب

رسالة شاكيرا لجمهورها من قصص حسابها على إنستغرام

من خلال قصص حسابها الخاص على إنستغرام، اضطرت شاكيرا أن تُبلغ جمهورها ومتابعيها بأنها ستلغي حفلها الذي كان من المقرر إقامته في ليما، وكشفت أن سبب إلغاء الحفل هو دخولها المستشفى، مع توصية الأطباء لها بأنها ليست في "حالة" تسمح لها بالأداء في حفل تلك الليلة.

كتبت شاكيرا: "يؤسفني أن أبلغكم جميعاً أنني اضطررت الليلة الماضية للذهاب إلى غرفة الطوارئ بسبب مشكلة في البطن، وأنا الآن في المستشفى". وعبّرت شاكيرا عن حزنها الشديد؛ لعدم قدرتها على الصعود على المسرح، وأنها تتطلع إلى لم شملها مع معجبيها من بيرو.

كما أعربت عن أملها في الخروج من المستشفى والشفاء؛ حتى تتمكن من الغناء، وكشفت أن طاقمها والمروجين يعملون على تحديد موعد جديد للتواصل. واختتمت شاكيرا رسالتها بشكر معجبيها على تفهمهم الأمر، وعلى رسائلهم المحبة، قائلة إنهم منحوها الكثير من القوة.

جولة شاكيرا الغنائية

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أطلقت شاكيرا جولتها الغنائية العالمية Las Mujeres Ya No Lloran في 11 فبراير 2025، وكان من المفترض أن تغني في استاد ناسيونال في ليما يومي 16 و17 فبراير، وفقاً لموقعها على الإنترنت.

وتضمنت هذه الجولة أيضاً عروضها في تشيلي، وجمهورية الدومينيكان والأرجنتين والمكسيك، بينما ستختتم الجولة في الولايات المتحدة، بما في ذلك شيكاغو، هيوستن، بوسطن، ولوس أنجلوس، وأخيراً في سان فرانسيسكو.

ومن الجدير بالذكر أن شاكيرا فازت هذا العام بجائزة غرامي لأفضل ألبوم لاتيني بوب، والتي حصلت عليها في السنوات السبع الماضية، وتسلمت الجائزة من النجمة جينيفر لوبيز.

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