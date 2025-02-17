هاني رمزي يُشارك متابعيه صوراً جديدة من حفل خطوبة ابنه.. ويوجه له هذه الرسالة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2025 01:19 مساءً - شارك الفنان هاني رمزي جمهوره ومتابعيه من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ صوراً جديدة من حفل خطوبة ابنه، كما حرص على توجيه رسالة له.

خطوبة نجل هاني رمزي

https://www.instagram.com/p/DGJFm7cRWQU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGJFm7cRWQU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGJFm7cRWQU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

احتفل الفنان هاني رمزي في أجواء عائلية بحفل خطوبة ابنه "شادي"، وقام بنشر عدد من الصور من الاحتفال عبر حسابه على "إنستغرام"، ووجه له رسالة مليئة بالفرحة والسعادة قال فيها: "الحمد لله إمبارح كانت خطوبة ابني وحبيب قلبي شادي على عروسته ميرنا ربنا يسعدهم يارب ويتمم لهم على خير".

وقد حضر الحفل والدة هاني رمزي وأشقاؤه إيهاب رمزي وأمير رمزي، بالإضافة إلى العائلتين والأصدقاء المقربين.

هاني رمزي حاضر في دراما رمضان

يشارك الفنانفي المارثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "بدون مقابل"؛ وقد نفى المنتج محمد فوزي ما تردد خلال الأيام القليلة الماضية، بشأن تأجيل عرض المسلسل للعام الثاني على التوالي، وخروجه من موسم دراما رمضان 2025 مؤكداً أنّ هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة.

وقال المنتج محمد فوزي، لـ«الخليج 365»، إنّ مسلسل هاني رمزي الجديد سيُعرض في موسم دراما رمضان 2025؛ حيث يتبقى 6 أيام فقط، وينتهي فريق العمل من تصويره كاملاً، لافتاً إلى أنه من المُقرر طرح البوسترات الدعائية، ومن ثَم البرومو خلال الأيام القليلة المُقبلة؛ مُعرباً عن آماله في أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور، لاسيّما وأنه يتناول قضية وطنية.

اطلعوا على زوج داليا البحيري يروي تفاصيل حياتهما الشخصية ويستعيد ذكرياتهما الرومانسية

أبطال مسلسل "بدون مقابل"

مسلسل "بدون مقابل" مكوّن من 30 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب، كلٌّ من: داليا البحيري، نسرين طافش، خالد سليم، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، وعدد آخر من الفنانين. وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبدالحميد، ويتناول في إطار الدارما بطولات رجال الأمن في محاربة الإرهاب.

وتجسّد داليا البحيري في أحداث مسلسل "بدون مقابل" شخصية سيدة بسيطة من الإسكندرية تُدعى "أشجان"، وهي أرملة وتعمل أخصائية اجتماعية، وتضطر للسفر إلى القاهرة من أجل علاج ابنها المريض، وخلال وجودها في القاهرة، تواجه العديد من المواقف، وتحدث لها قصة هناك بعدما تلتقي هاني رمزي، وذلك يظهر مع توالي الحلقات.

View this post on Instagram A post shared by Didi Mahmoud (@daliaelbeheri)

وكان هاني رمزي قد كشف في تصريحاتٍ إعلامية له في وقتٍ سابق، عن حماسه الشديد لقبوله المشاركة في هذا المسلسل؛ موضحاً أنه تحمّس له كونه سيُقدّمه للجمهور في إطار مختلف، لاسيّما بعد ردود الفعل الإيجابية التي نالها بعد مشاركته كضيف شرف في مسلسل "العائدون"، بطولة الفنان أمير كرارة. وشارك في البطولة كلٌّ من: أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبري عبدالمنعم، أحمد الأحمد، وجنيد زين الدين، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».