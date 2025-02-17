محمد رمضان يوضح أمرًا بشأن مدفع رمضان.. تعرفوا عليه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2025 01:19 مساءً - أوضح الفنان محمد رمضان أن كل ما قيل أو تم نشره عن برنامجه المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، غير صحيحة ومعلومات خاطئة.

محمد رمضان يوضح أمرًا بشأن مدفع رمضان

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شارك الفنان محمد رمضان من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ مقطع فيديو، أوضح من خلاله حقيقة الجدل المُثار حول برنامجه الرمضاني ""، حيث قال: "الحاجة الوحيدة اللي صح عن موضوعأنه بعد أذان المغرب على قناة دي ام سي"، وأكمل: "أي حاجة تاني سمعتوها أو قمتم بقرائتها مش صح، كل الأخبار اللي أنا قريتها ولا ليها علاقة بالموضوع والفكرة، وأي حد يقولك حاجة غير كدة قوله باختصار شديدحديد".

يُذكر أن الفنان محمد رمضان قد أثار خلال الأيام الماضية فضول جمهوره ومحبيه حول تواجده في الموسم الرمضاني المقبل على الرغم من ابتعاده عن الدراما الرمضانية، وذلك من خلال برنامج "مدفع رمضان".

تصدر هذا الأمر ترند مؤشرات البحث وبدأ الجميع يتساءل حول طبيعة البرنامج، ورد محمد رمضان على هذه التساؤلات من خلال مقطع مصور نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام قال فيه: "ناس كتير كاتبة إيه هو مدفع رمضان، وهو حقيقة ولا لأ، هو حقيقة، عارف إنه هيفرح حبايبي وهيزعل ناس وهيخوف ناس تانية، بعد أذان المغرب على قناة DMC، يخلص الأذان هتلاقي مدفع رمضان على طول"، وأنهى كلامه عن البرنامج قائلاً: "مدفع رمضان باختصار شديد دراما من نوع جديد، ثقة في الله نجاح".

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يُشار إلى أن محمد رمضان اتخذ هذا القرار بعدما أعلن غيابه عن الموسم دراما رمضان للعام الثاني على التوالي، حيث كانت آخر أعماله مسلسل "جعفر العمدة" الذي تم عرضه في رمضان 2023، وشارك في بطولته كل من زينة، إيمان العاصي، منة فضالي، مي كساب، هالة صدقي، أحمد داش، فريدة سيف النصر، وغيرهم، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

آخر أعمال محمد رمضان

في سياقٍ آخر، يواصل الفنانتصوير مشاهده الأخيرة في فيلمه الجديد "أسد" استعداداً لعرضه في 2025، وينتمي هذا العمل لنوعية الأعمال التاريخية؛ حيث تدور أحداثه في عام 1280، وتحديداً وقت عصر المماليك، حين قاد العبيد تمردًا ضد الجيش العباسي. والفيلم من إخراج محمد دياب، وتأليف خالد دياب، شيرين دياب ومحمد دياب. ويشارك في بطولته إلى جانب محمد رمضان: ماجد الكدواني، رزان جمال، كامل الباشا، أحمد خالد صالح، وأحمد عبد الحميد.

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