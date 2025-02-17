قائمة جديدة تطلقها "بيلبورد عربية" .. أفضل 50 أغنية على تيك توك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2025 01:19 مساءً - أعلنت منصّتا "بيلبورد عربية" و"تيك توك" عن إطلاق قائمتهما الجديدة "أفضل 50 أغنية على تيك توك"، احتفاء بالإبداع التفاعلي على المنصّة العالمية الأشهر، وذلك خلال المشاركة في حفل "تيك توك" السنوي لصنّاع المحتوى في دبي، والذي شهد حضور نخبة من صنّاع المحتوى والمؤثّرين. ومن خلال هذه المبادرة، تسعى المنصّتان المرموقتان إلى تسليط الضوء على الفنانين من منطقة الشرق الأوسط ونقل إبداعاتهم إلى المشهد الموسيقي العالمي.



وكانت "تيك توك"، قد شهدت عام 2024 انتشاراً واسعاً لعدد من الأغاني العربية، منها أغنية "وصلتلها" لهيفاء وهبي وأغنية "كتكاتي" لعيسى عبد الله و"يبغالها فلوس" لخالد عسيري و"هواسي" للفنان لبنج، بينما حظي الفنان لازارو بلقب أفضل فنان موسيقي على المنصّة العالمية عن أغنيته الشهيرة "مهبول أنا"، وذلك خلال النسخة الأولى من حفل توزيع "جوائز بيلبورد عربية للموسيقى" في ديسمبر 2024.

بيلبورد عربية تسعى لإثراء تجربة الاستماع

تأتي هذه القائمة الأسبوعية الجديدة، ضمن خطة "بيلبورد عربية" لتوسيع قوائمها الشهيرة وإثراء تجربة الاستماع لتشمل أيضاً عدد فيديوهات المحتوى البصري التي يتمّ إنشاؤها باستخدام أغاني الفنانين الأكثر رواجاً، إضافة إلى إبراز التفاعل الذي تحظى به صفحاتهم.

ويتزامن إطلاق القائمة الجديدة مع المبادرة العالمية "أفضل 50 أغنية على تيك توك"، والتي تشمل إطلاق نسخ مماثلة في أسواق مختلفة حول العالم، مما يشكّل سابقة في العالم العربي للإضاءة على المشهد الموسيقي الجديد وتوجّهات ملايين المستمعين من مستخدمي "تيك توك" وصُنّاع المحتوى، ولاستكشاف مدى تأثير المنصة الأشهر في تشكيل صناعة الموسيقى الحديثة.

تحديث قائمة "أفضل 50 أغنية على تيك توك" أسبوعياً

وكما هو الحال مع قوائم "بيلبورد عربية"، سيتم تحديث قائمة "أفضل 50 أغنية على تيك توك" أسبوعياً، لتتحول إلى أكثر من مجرّد تصنيف، احتفاء بالمواهب الصاعدة والأغاني الأكثر انتشاراً في المنطقة. وبما أن القائمة تعتمد بشكل أساسي على تفاعل مستخدمي "تيك توك" ومشاركاتهم، فمن شأن القائمة الجديدة أن ترسّخ دور المنصّة في إعادة اكتشاف وتشكيل المشهد الموسيقى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستضم 50 أغنية من مختلف الأنماط الموسيقية، تجمع بين المكرّس والجديد، مع تركيز خاص على الموسيقى العربية التي تعكس ذائقة الجمهور المحلي.

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وعن إطلاق القائمة الجديدة، قال رامي زيدان، المدير التنفيذي لـ"بيلبورد عربية": "يمثل إطلاق قائمة "أفضل 50 أغنية على تيك توك" خطوة استراتيجية هامة في تعزيز دورنا المرجعي والرائد في تحليل المشهد الموسيقي الرقمي"، مشيراً إلى أن المنصّة الأشهر عالمياً، لم تعد منصّة للتواصل الاجتماعي فقط، بل باتت اليوم محرّكاً لتوجّهات الموسيقى العصرية على مستوى العالم".

وأكد زيدان أن القائمة الجديدة "ستتيح فرصة نادرة لتسليط الضوء على الإبداع التفاعلي لصُنّاع المحتوى في منطقتنا، وفي الوقت نفسه ستدعم الفنانين العرب في توسيع نطاق تأثيرهم والوصول إلى جمهور أكثر اتّساعاً وتنوّعاً".

من جهتها، قالت كندة إبراهيم، المديرة العامة الإقليمية للعمليات في "تيك توك" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وباكستان وجنوب آسيا: "لطالما عكست الموسيقى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روح المنطقة وثقافتها، ومن خلال هذه القائمة، نسعى إلى الارتقاء بها ودفعها نحو آفاق جديدة"، مشيرة إلى أن "الشراكة بين "تيك توك" و"بيلبورد عربية"، تمثّل التزاماً مشتركاً بتطوير المشهد الموسيقي في المنطقة، حيث تمنح الفنانين الصاعدين فرصة فريدة للظهور والتنافس بإنصاف.

أما بالنسبة للجمهور، فهي تتيح له اكتشاف أغانٍ لا تقتصر على تصدّر قوائم "تيك توك"، بل تسهم أيضاً في تشكيل التوجّهات الموسيقية في المنطقة".

ومن خلال تسليط الضوء على النجوم الصاعدين إلى جانب الأسماء الفنية المكرّسة، ستُمهّد قائمة "أفضل 50 أغنية على تيك توك" الطريق، لحقبة جديدة تحتفي بالمواهب المحلية وتعزّز حضورها وتنقل إبداعاتها إلى الجمهور العالمي.

وفي هذا السياق، أشار جورج روحانا - مدير الشراكات الموسيقية في "تيك توك" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن "المنصّة هي بوابة الفنانين الصاعدين والراغبين في الوصول إلى قوائم "بيلبورد عربية"، وإن ما تقدّمه من فرص للانتشار والوصول إلى كافة الشرائح سيمكّن الفنانين من التأثير بشكل مباشر على معدّلات وأرقام الاستماع، مما يمنحهم التقدير الذي يستحقونه".

القائمة الأولى لأفضل أغنية على تيك توك

وتضمّنت القائمة الأسبوعية الأولى خمس أغنيات هي الأفضل على المنصّة العالمية: "أنا مش ديلار يا حكومة" لإسلام كابونجا والذي كان قد حظي بلقب "فنان المهرجانات" لعام 2024 خلال النسخة الأولى من حفل توزيع "جوائز بيلبورد عربية للموسيقى" في ديسمبر الماضي ، وأغنية "وش بقى فيني" لابراهيم السلطان، و"ياللي أحبك موت" لماجد المهندس، و"لا تذكروني بحبيبي" لنور الزين و"بترجعين" لراشد الماجد.

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