مصطفى كامل يُرزق بحفيدته الأولى.. وهذا هو اسمها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2025 01:19 مساءً - أعلن نقيب الموسيقين الفنان مصطفى كامل عن استقبال أول حفيدة له؛ وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

مصطفى كامل يُرزق بحفيدته الأولى

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مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته "فرح"

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شارك الفنان مصطفى كامل جمهوره ومتابعيه من خلال حسابه على "إنستغرام"؛ صورة من داخل المستشفى ليعلن من خلالها استقبال ابنته "فرح" طفلتها الأولى والتي أطلقت عليها اسم "غالية"، وعلقعلى الصورة قائلًا: "اللهم لك الحمد كل الحمد.. ولك الشكر كل الشكر يارب..رزقنا الله بأول حفيده / غاليه يوسف حكيم"، وأكمل: "اللهم أحفظها بحفظك وأشملها برعايتك وكرمك وأجعلها وش الخير علي أبوها وأمها وعلينا جميعاً".كان نقيب الموسيقيينقد احتفل بحفل زفاف ابنته "فرح" 11 مايو الماضي، في حفل حضره عدد كبير من نجوم ومشاهير الوسط الفني، الذين حرصوا على مشاركةفرحته، ومن بين هؤلاء الفنان تامر حسني، مصطفى قمر، مدحت صالح، محمد منير، محمد حماقي، محمد رمضان وعدد آخر من المشاهير.

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