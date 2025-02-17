مصطفى كامل يُرزق بحفيدته الأولى.. وهذا هو اسمها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2025 01:19 مساءً - أعلن نقيب الموسيقين الفنان مصطفى كامل عن استقبال أول حفيدة له؛ وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".
مصطفى كامل يُرزق بحفيدته الأولىشارك الفنان مصطفى كامل جمهوره ومتابعيه من خلال حسابه على "إنستغرام"؛ صورة من داخل المستشفى ليعلن من خلالها استقبال ابنته "فرح" طفلتها الأولى والتي أطلقت عليها اسم "غالية"، وعلق مصطفى كامل على الصورة قائلًا: "اللهم لك الحمد كل الحمد.. ولك الشكر كل الشكر يارب..رزقنا الله بأول حفيده / غاليه يوسف حكيم"، وأكمل مصطفى كامل: "اللهم أحفظها بحفظك وأشملها برعايتك وكرمك وأجعلها وش الخير علي أبوها وأمها وعلينا جميعاً".
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https://www.instagram.com/p/DGJZM3MsrNX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته "فرح"كان نقيب الموسيقيين مصطفى كامل قد احتفل بحفل زفاف ابنته "فرح" 11 مايو الماضي، في حفل حضره عدد كبير من نجوم ومشاهير الوسط الفني، الذين حرصوا على مشاركة مصطفى كامل فرحته، ومن بين هؤلاء الفنان تامر حسني، مصطفى قمر، مدحت صالح، محمد منير، محمد حماقي، محمد رمضان وعدد آخر من المشاهير.
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