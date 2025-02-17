سبب تغيب الأمير ويليام وكيت ميدلتون عن حفل توزيع جوائز البافتا 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2025 01:19 مساءً - كان الجمهور الملكي ينتظر ظهور الأمير ويليام في حفل توزيع جوائز البافتا هذا العام، وعودة كيت ميدلتون للحدث خاصةً بعد تغيبها عنه العام الماضي، لكن لم يحضر أيٌّ من الزوجين الملكيين حدث هذا العام، وفقاً لما أعلنه قصر كنسينغتون في وقتٍ سابق من هذا الشهر.. فما السبب وراء تغيب الأمير ويليام وكيت ميدلتون؛ على الرغم من أهمية منصب الأمير ويليام في الحفل؛ إذ يشغل منصب رئيس الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون؟

سبب غياب الأمير ويليام وكيت ميدلتون عن حفل البافتا 2025

يرجع السبب وراء غياب الأمير ويليام وكيت ميدلتون عن حفل توزيع جوائز البافتا لأمرٍ عائلي؛ إذ يقضيان إجازة في جزيرة موستيك الخاصة في منطقة البحر الكاريبي، وفقاً لتقرير من صحيفة The Mail on Sunday.

وقد وصل أمير وأميرة ويلز إلى الجزيرة مع أطفالهما الثلاثة- الأمير جورج، 11 عاماً، الأميرة تشارلوت، 9 أعوام، والأمير لويس، 6 أعوام- يوم الخميس 13 فبراير، وفقاً للصحيفة. كما أخبر مصدر الصحيفة أن الزوجين سافرا إلى سانت لوسيا قبل أن يستقلا رحلة خاصة إلى موستيك.

الأمير ويليام يعوّض غيابه عن حفل جوائز البافتا

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أثناء زيارته لأكاديمية لندن للشاشة في وقت سابقٍ من الأسبوع الماضي، سجل الأمير ويليام رسالة قال فيها: "مساء الخير للجميع. بصفتي رئيساً لأكاديمية البافتا، يسعدني الاحتفال بالذكرى العشرين لجائزة النجم الصاعد، والتي تُمنح تكريماً لماري سيلواي. يا لها من عشرين عاماً ويا لها من مجموعة من المواهب الاستثنائية! منذ عام 2006، لم تدعم هذه الجائزة النجوم الصاعدين في الصناعة فحسب، بل ساعدت أيضاً في إلهام الجيل القادم من المواهب التمثيلية لملاحقة أحلامهم".

وتابع: "يقدم الأشخاص الخمسة الموهوبون بشكل لا يُصدق الذين تم ترشيحهم الليلة مجموعة رائعة من العروض، وقد استحوذ كل منهم على خيال الجمهور على مدار العام الماضي. بالنظر إلى النجاح الدولي الذي حققه المرشحون والفائزون السابقون بهذه الجائزة، فأنا متأكد من أننا سنرى المزيد من أعمالهم على مدار العشرين عاماً القادمة وما بعده. للإعلان عن المرشحين لهذا العام، يرجى الترحيب على المسرح بالفائزين السابقين بجائزة النجم الصاعد EE Rising Star Award، وكلاهما سيقدمان قريباً أول أعمالهما الإخراجية، وهما جيمس ماكافوي وليتيتيا رايت. أتمنى لكم ليلة رائعة".

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