رسالة الأمير ويليام في حفل توزيع جوائز البافتا على الرغم من غيابه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2025 01:19 مساءً - تغيب الأمير ويليام- الذي يشغل منصب رئيس الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون- وزوجته كيت ميدلتون عن حضور حفل توزيع جوائز البافتا ليلة أمس الأحد 16 فبراير، لكنه عوَّض ذلك الغياب بمقطع فيديو مسجل تمت إذاعته خلال الحفل.

رسالة الأمير ويليام لحضور حفل جوائز البافتا

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أثناء زيارته لأكاديمية لندن للشاشة في وقت سابقٍ من الأسبوع الماضي، سجل الأمير ويليام رسالة تم بثها أثناء حفل توزيع جوائز البافتا، قال فيها: "مساء الخير للجميع. بصفتي رئيساً لأكاديمية البافتا، يسعدني الاحتفال بالذكرى العشرين لجائزة النجم الصاعد، والتي تُمنح تكريماً لماري سيلواي. يا لها من عشرين عاماً ويا لها من مجموعة من المواهب الاستثنائية! منذ عام 2006، لم تدعم هذه الجائزة النجوم الصاعدين في الصناعة فحسب، بل ساعدت أيضاً في إلهام الجيل القادم من المواهب التمثيلية لملاحقة أحلامهم".

وتابع: "يقدم الأشخاص الخمسة الموهوبون بشكل لا يُصدق الذين تم ترشيحهم الليلة مجموعة رائعة من العروض، وقد استحوذ كل منهم على خيال الجمهور على مدار العام الماضي. بالنظر إلى النجاح الدولي الذي حققه المرشحون والفائزون السابقون بهذه الجائزة، فأنا متأكد من أننا سنرى المزيد من أعمالهم على مدار العشرين عاماً القادمة وما بعده. للإعلان عن المرشحين لهذا العام، يرجى الترحيب على المسرح بالفائزين السابقين بجائزة النجم الصاعد EE Rising Star Award، وكلاهما سيقدمان قريباً أول أعمالهما الإخراجية، وهما جيمس ماكافوي وليتيتيا رايت. أتمنى لكم ليلة رائعة".

غياب الأمير ويليام عن حفل جوائز البافتا

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في وقتٍ سابق من هذا الشهر، أكد قصر كنسينغتون أن الأمير ويليام وكيت ميدلتون لن يحضرا حفل توزيع جوائز البافتا السينمائية.

وقد سجَّل العام الماضي 2024 حضور الأمير ويليام حفل توزيع جوائز البافتا بدون زوجته كيت ميدلتون، بعد أن كان من المعتاد رؤيتهما معاً في الحدث. في الحفل الذي أُقيم يوم الأحد 18 فبراير 2024، وصل أمير ويلز إلى السجادة الحمراء وحيداً بدون زوجته؛ إذ إنها كانت في فترة التعافي بعد العملية الجراحية التي خضعت لها مؤخراً، قبل أن تكشف إصابتها بالسرطان.

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