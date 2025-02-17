أبرزهم حسن الرداد وماجد المصري.. نجوم بإطلالات غير مألوفة في مسلسلات رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2025 01:19 مساءً - يشهد المارثون الرمضاني المقبل 2025، التنوع في القضايا والموضوعات التي تناسب كل الأذواق من كوميدي، تراجيدي، فانتازيا، قضايا مجتمعية، ورومانسي؛ وحرص عدد من النجوم على الالتزام بالأدوار التي اعتادها الجمهور عليهم؛ فيما فضل الكثيرون الخروج عن المألوف سواء في أدوارهم أو القضايا التي يقدمونها، وما يتناسب معها من إطلالات مختلفة لهم.

وسوف نستعرض في هذا الموضوع نجوماً سيظهرون بإطلالات مختلفة وغير مألوفة خلال موسم دراما رمضان المقبل 2025.

حسن الرداد في "عقبال عندكوا"

يطل الفنان حسن الرداد على جمهوره في مسلسل "عقبال عندكوا" بأكثر من لوك جديد عليه؛ حيث يظهر أصلع ويجسد دور زوج ضعيف الشخصية تتحكم زوجته إيمي سمير غانم في قراراته، وفي لوك آخر يظهر بشنب كثيف ولحية على غير المعتاد.

ويدخل حسن الرداد وإيمي سمير غانم عالم الفانتازيا خلال أحداث مسلسل "عقبال عندكوا"؛ حيث علمت "الخليج 365" أن العمل يدور حول شابين يعيشان على أحد الكواكب وبينهما قصة حب كبيرة، ولكنهما يضطران للهروب إلى كوكب الأرض بسبب رفض والد الفتاة زواجهما، وذلك خلال حلقات منفصلة متصلة، كلّ حلقة يواجه فيها البطلان مواقف ومفارقات كوميدية مختلفة.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن، وإخراج علاء إسماعيل، ومن إنتاج أحمد السبكي.

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ماجد المصري في "إش إش"

يظهر النجم ماجد المصري حليق الرأس خلال أحداث مسلسل "إش إش"؛ ويجسد فيه شخصية "معلم" يعيش في منطقة شعبية، يدخل في العديد من المواجهات والصراعات؛ إذ يمتلك سمات الشر والقوة في أغلب الأحيان، كما أنه يسعى للزواج من راقصة شعبية، التي تُجسد شخصيتها مي عمر، وتعيش معه في نفس المنطقة، وذلك رغماً عنها، حيث سينجح في تحقيق هدفه بالنهاية، رغم أنها لا تحبه، وذلك في إطار تشويقي.

مسلسل "إش إش" بطولة: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، إدوارد، انتصار، دينا، محمد الشرنوبي، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

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أبطال مسلسل "الكابتن"

كما يظهر أبطال مسلسل "الكابتن" لأكرم حسني، بلوكات مختلفة تماماً عن شخصيتهم؛ حيث يظهر الفنان سامي مغاوري في دور مختلف تماماً، حيث يقدم شخصية أشبه بالمهراجا الهندي، بينما يظهر الفنان محمود رضوان بشخصية تشبه المهرج أو الساحر، كما يقدم أحمد الرافعي شخصية قريبة من الساحر.

مسلسل "الكابتن" من بطولة الفنان أكرم حسني، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويشاركه البطولة آية سماحة، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، محمد رضوان.

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علاء مرسي في "شهادة معاملة أطفال"

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مصطفى شعبان في "حكيم باشا"

كما يقدم الفنانشخصية مختلفة في مسلسل "شهادة معاملة أطفال" بطولة محمد هنيدي؛ ويظهر من خلالها بشكل مختلف؛ حيث يطل حليق الرأس وبشنب أشقر كثيف، والمسلسل مكون من 30 حلقة، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج سامح عبد العزيز، ويُشارك في البطولة كلّ من: نهى عابدين، جيهان خليل، خالد أنور، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، نهى صالح ومصطفى الرومي، وعدد آخر من الفنانين.يظهر الفنان مصطفى شعبان بالجلباب الصعيدي في مسلسل "حكيم باشا"، ويجسد شخصية "حكيم" كبير عائلته التي تعمل في تجارة الآثار بالصعيد، ولديه زوجتان الأولى صفا (دينا فؤاد) حب عمره منذ الطفولة، وليزا الإسبانية (يارا قاسم) التي قابلته وأحبته وتطبعت بطباع الصعيد، وخلال الأحداث تظهر زوجة ثالثة كان قد تزوجها عرفياً في القاهرة.

مسلسل "حكيم باشا" يشارك في بطولته إلى جانب مصطفى شعبان، كلٌّ من: سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتي، ميدو عادل، يارا قاسم، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

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ميرنا نور الدين في "فهد البطل"

وتطلّفي مسلسل "فهد البطل" بشخصية مختلفة تماماً من ناحية الشكل والمضمون؛ حيث تظهر بدور فتاة شعبية تدعى كناريا تعمل "صنايعة" رخام مع والدها الذي يمتلك معرضاً للرخام، وتعيش قصة حب مع فهد الذي يلعب دوره أحمد العوضي.

المسلسل من بطولة: أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.

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طه دسوقي في "ولاد الشمس"

يقدمشخصية جادة تُدعى "مفتاح"، يعيش مع أحمد مالك الذي يجسد دور "ولعة" في إحدى دور الأيتام التي تحمل اسم "ولاد الشمس"، ويُديرها الفنان محمود حميدة، والذي يُجسد شخصية "مجدي"، ويُمارس أعمالاً غير مشروعة ومخالِفة للقانون.

محمود حميدة، يُجبر "ولعة" و"مفتاح" أن يعملا كـ"لصوص" لصالحه، وذلك رغماً عنهما، لا سيما في ظل المناوشات والخلافات التي تنشأ بينهما من وقتٍ لآخر؛ إذ إنّ العلاقة بين الثنائي أحمد مالك وطه دسوقي ليست طيبة، ويدخلان في صدامات، كون كلّ منهما له طريقته الخاصة في التفكير والتخطيط.

وخلال أحداث مسلسل "ولاد الشمس"، يحاول أحمد مالك وطه دسوقي، الإطاحة بمحمود حميدة "مجدي" من دار الأيتام، فهل ينجح مُخططهما، أم سيتم إحباطه؟ كل ذلك وسط العديد من الصعوبات والتحديات في إطار يمزج بين الإثارة والتشويق.

مسلسل ولاد الشمس ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج united studios، والعمل بطولة: أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندى، جلا هشام، معتز هشام، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام.

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