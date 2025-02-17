ميرنا وليد - بيروت - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "السبع" البوستر الخاص بالممثل السوري علي سكر الذي من المقرر عرضه في رمضان 2025، وذلك عبر عدة قنوات .

المسلسل من إخراج فادي سليم، وتأليف وسيناريو وحوار سيف رضا حامد وفادي سليم، مع قصة من بشار مارديني، من المتوقع أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا في شهر رمضان القادم.

تدور أحداث مسلسل "السبع" في إطار درامي مشوق، حيث يستعرض قضايا اجتماعية معاصرة من خلال قصص مترابطة، مما يضيف عمقًا تشويقيًا للعمل، ويضم نخبة من الممثلين منهم امل بوشوشة، باسم ياخور ، أمل عرفة ، علي سكر، حلا رجب، جفرا يونس ، روعة السعدي، وحسن خليل وغيرهم .

كانت هذه تفاصيل خبر علي سكر يشارك في مسلسل "السبع" في رمضان 2025 - بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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