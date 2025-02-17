ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة المصرية دنيا عبد العزيز بعيد الحب بطريقة مختلفة هذا العام، ناشرة الصورة الأولى لإبنتها الوحيدة جودي.

وظهت دنيا بصورة باللونين الأبيض والأسود، وكانت ترتدت فستاناً باللون الأسود، وهي تحمل إبنتها التي بدت وحدها وهي ترتدي ملابس باللون الأحمر، إلا أنها أخفت وجهها وملامحها بيديها.

وعلقت دنيا عبد العزيز على المنشور قائلة: "كل عيد حب وانتم بخير"، واصفة اياها بأنها "حبي الحقيقي".

وقد رزقت الممثلة المصرية دنيا عبد العزيز بإبنتها الأولى في شهر تشرين الأول الماضي، وأطلقت عليها إسم جودي وهو إسم والدتها الراحلة.

وشاركت دنيا عبد العزيز الجمهور صورة لحذاء طفلة صغيرة، وعلقت عليها: "٢٤/١٠/٢٠٢٤ الحمد لله على نعمة جودي ،، محتجالك يا أمي ،، سميتها جودي عشان احبها اكتر ،، ربنا يحفظها يارب".

كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لإبنة دنيا عبد العزيز بمناسبة عيد الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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