لهذا السبب ألغت شاكيرا حفلها الغنائي فى بيرو

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت النجمة الكولومبية ذات الأصول اللبنانية شاكيرا عبر حساباتها، أنها دخلت المستشفى في بيرو بسبب مشكلة في المعدة، مما إستدعى إلغاء حفلها الذي كان مقررًا في في جبال الأنديز، وقالت شاكيرا في منشورها: "يؤسفني أن أخبركم أنني اضطررت إلى الذهاب إلى غرفة الطوارئ بسبب مشكلة في البطن، وأنا حاليًا في المستشفى.

أخبرني الأطباء أنني لست بحالة جيدة بما يكفي." وأضافت أنها تأمل في التعافي قريبًا لتتمكن من تقديم الحفل الذي أعدته لجمهورها.

من ناحية أخرى كانت قد فازت شاكيرا بجائزة غرامي الرابعة في مسيرتها المهنية، حيث حصلت على جائزة أفضل ألبوم بوب لاتيني لعام 2024 عن ألبوم "Las Mujeres Ya No Lloran".