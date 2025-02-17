ماغي بو غصن ترد على رسالة نوال الزغبي .. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - ردت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن على رسالة الفنانة نوال الزغبي التي وجهتها لها سابقاً مع الإعلان عن البوسنر الترويجي الخاص بمسلسلها الذي ستخوض به السباق الرمضاني 2025، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وكانت الزغبي قد كتبت :"ناطرين الإبداع يا زغيّر ،بالدم"، لترد عليها بو غصن :"محبتك اصلية متلك يا دهبية.. أول شي اشتقتلك يا قمر.. تاني شي ناطرة شغلك الحلو قريباً".

متابعو بو غصن إنهالوا بالتعليقات، وجاء فيها :"شو حلوي صداقتكم"،"ذهب و ألماس"،"شو بحب محبتكم"، وغيرها.