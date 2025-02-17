علاء زلزلي سفيراً لمنظمة "أطفال بلا  ‎حدود" في الشرق الأوسط

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ميرنا وليد - بيروت - تقديراً لمسيرته الفنية الحافلة بالعطاء ودوره الإنساني في دعم قضايا الطفولة، اختارت منظمة "أطفال بلا حدود"، التي تتخذ هيوستن/ الولايات المتحدة مقراً لها، الفنان اللبناني علاء زلزلي سفيرًا لها في منطقة الشرق الأوسط.
وسلم ممثل المنظمة الشاعر رامي اليوسف زلزلي كتاب التكليف والتكريم الرسمي، مؤكدًا على أهمية دور الفنان في تسليط الضوء على قضايا الأطفال، ولا سيما أطفال فلسـ طين، الذين يعانون أوضاعًا إنسانية صعبة.
من ناحية أخرى، قدمت الدكتورة سونا أبو عوض، المدير التنفيذي للمنظمة، إيجازًا مصوّرًا من الولايات المتحدة، أعلنت خلاله رسميًا عن تسمية زلزلي سفيرًا للمنظمة في الشرق الأوسط، وذلك بإجماع أعضاء المنظمة، الذين أشادوا بشعبيته الكبيرة والتزامه بالقضايا الإنسانية، وخاصة المتعلقة بالطفولة.
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