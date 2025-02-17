كريس موسى يطلق “شو سرك”.. أغنية جديدة تعبّر عن وجع لبنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدر النجم اللبناني كريس موسى أغنيته الجديدة “شو سرك”، التي يعبّر فيها عن معاناة الشعب اللبناني وما مرّ به من أزمات متتالية، في عمل يحمل مشاعر وطنية صادقة.

ونشر كريس عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي كلمات مؤثرة حول الأغنية قائلاً: “اللّي مرقنا فيه كان صعب، يمكن نحنا من أكتر الشعوب اللّي وصلت للهاوية وبأعجوبة كنّا دايمًا عم نخلّص.. كل اللّي عشناه من سنين وبعدنا خلّانا نختبر وجع جديد، وجع الوطن. ما بعرف #شو_سرّك يا لبنان بس بعرف إني كتبت وغنيت متل ما حسيت.”

الأغنية من كلمات كريس موسى، وألحان محمود حسن، وتوزيع ومكس وماسترينغ نبيل يونس، حيث حملت في طياتها عمقاً موسيقياً يعبّر عن المشاعر المختلطة بين الألم والأمل.

وتُعد “شو سرك” رسالة وجدانية تعبّر عن الواقع اللبناني بأسلوب مؤثر، وتأتي استكمالًا لأعمال كريس موسى التي تعكس نبض الشارع اللبناني بموسيقاه وكلماته الصادقة.