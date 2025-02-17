حسن الرداد يفاجئ إيمي سمير غانم في “عقبال عندكوا”.. ولكن كيف؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الحساب الرسمي لقناة ONE على “إنستغرام” صورة من أحد مشاهد مسلسل “عقبال عندكوا” الذي يقوم ببطولته النجمان حسن الرداد وإيمي سمير غانم، ويحمل طابع الرومانسية غير التقليدية بغلاف كوميدي.

ويحمل الرداد في المشهد مفاجأة لإيمي، المفترض أنها رومانسية، حيث يقفان على السطح، وهي مغمضة العينين، ليقول لها: “افتحي عينيك يا سيدة السطح”، لتظهر علامات الدهشة على وجه إيمي بمجرد أن تفتح عينيها، ويكتنف الغموض المشهد لأنهما لم يُكملا تقديمه…

وكتب الحساب الرسمي لقناة ONE على المشهد: “لما يبقى كريتيف ويقرر يفاجئك… انتظروا كوميديا مالهاش مثيل مع النجمة إيمي سمير غانم والنجم حسن الرداد في مسلسل “عقبال عندكوا” على شاشة ON في رمضان 2025″، مشيراً الى أنه سيكون هناك العديد من المفاجآت الكوميدية المبتكَرة في إطار اجتماعي مشوّق.

ويشارك في بطولة “عقبال عندكوا” كلٌ من: حسن الرداد، إيمي سمير غانم، محمد ثروت، وعدد من ضيوف الشرف مثل: علاء مرسي، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، إسماعيل فرغلي، وهو من تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن، وإخراج علاء إسماعيل.