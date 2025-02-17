هنا الزاهد بالحجاب في الرياض.. إطلالة تثير التساؤلات!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وظهرت هنا في الصور بالحجاب والعباءة السوداء، وهو ما أثار حيرة جمهورها عن وجود عمل فني جديد لها قريباً، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وعلّقت هنا على الصور بجملة غامضة، قالت فيها: “مجرد لمحة عن شيء مميز… المملكة العربية السعودية”، لتتلقى العديد من التعليقات التي تساءلت عن هذا الشيء المميز.

يُذكر أنه عُرض لهنا الزاهد أخيراً مسلسل إقامة جبرية”، حيث كشفت خلال حلولها ضيفةً على برنامج “معكم” من تقديم منى الشاذلي عن تفاصيل قبولها الدور قائلةً: “أول ما الدور جالي اتخضيت جداً وقلت لا، لكن المؤلف أحمد عادل أول مرة ينتج وقالي إن دا مشروع عمره وشايفني فيه، لما بعتلي وقريت أول حلقات كنت زي الناس عايزة أعرف إيه بيحصل، أنا بحب “سلمى” أوي، أول ما قريت الورق كنت بعمل مشروع تاني ووقفته اعتذرت لهم مع إني كنت خلاص هدخل أصور، لكن قلت لأ ورحت لـ”سلمى”.

وعن تحضيراتها للدور، قالت الزاهد: “اشتغلت أوي على الدور ورحت لدكتور نفسي عشان أعرف هي ليه ممكن “سلمى” تعمل كده حكيت ليه قصة المسلسل، واتفرجت على حاجات كتير أوي عشان أعمل الدور”.

وعن أكثر المشاهد التي أحبّتها في المسلسل، قالت: “بحب مشهد في أول حلقة بعد ما قتلت جوزها، وتشوف واحدة بيتقدم لها حبيبها وبتقف تعيط، حتى لما وقفوا تصوير أنا فضلت أعيّط وانهرت بجد وثراء جبيل فضلت تهديني كأني فعلًا اللي عاملة الجريمة”. وتابعت: “ومشاهد كتير مع أستاذة صابرين وأنا بشرح لها الجرايم اللي عملتها، في مشهد صعب جداً جداً مع صابرين وهي خافت أوي فيه وقالتلي أنا للحظة فصلت إن في كاميرا وخفت بجد وحست إني فعلاً مجنونة”.

مسلسل “إقامة جبرية” هو بطولة: صابرين، هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمود البزاوي، ولطيفة التركي… ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.