فريدة سيف النصر ترفض برنامج رامز جلال: “ماقدرش أستحمل”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة فريدة سيف النصر سبب رفضها الظهور في برنامج رامز جلال، الذي سيتم عرضه في شهر رمضان المقبل.

وقالت فريدة في تصريحات صحافية: “أنا اعتذرت عن عدم المشاركة في برنامج رامز جلال السنة دي، هو حبيبي بس مجنون وأنا رحت قبل كدة وتعبت أوي، والبرنامج صعب جداً وأنا مقدرش أستحمل أروح، أروح أموت!، فاعتذرت عن عدم المشاركة في البرنامج ولكن رامز حبيبي جداً والعلاقة قوية بيننا”.

وكانت فريدة سيف النصر قد كشفت أخيراً عن رأيها في انتهاء شخصيتها في الجزء الأول من مسلسل “العتاولة” بطولة الفنان أحمد السقا، مبديةً استياءها من ذلك لأنها تعتبر هذا الدور بمثابة ابنتها، فهي مَن صنعت الدور منذ البداية.

وقالت في بث مباشر عبر حسابها الشخصي في “تيك توك”: “المخرج قال في ندوة إنها جابت سقف الدور فقلت طيب، وأنا زعلانة لأني حبيت الشخصية واتعلّقت بيها، الشخصية دي أنا اللي صنعتها وخلّتها لحم ودم وبقت زي بنتي وبنتي غدرت بيا وأبوها طلع مش كويس فخلاص يبقى مش مهم الاثنين”.

وكانت فريدة سيف النصر قد جسّدت في الجزء الأول من “العتاولة” دور “سترة العترة”، وحققت شخصيتها في المسلسل نجاحاً كبيراً وتفاعلًا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.