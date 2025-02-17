محمد رمضان يحسم الجدل حول برنامجه في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” فيديو نفى فيه كل الأخبار المنتشرة عن فكرة برنامجه الجديد “مدفع رمضان”، الذي سيُعرض في موسم رمضان المقبل عبر قناة dmc، بعد أذان المغرب مباشرةً.

وقال رمضان في الفيديو: “باختصار شديد مدفع رمضان حديد، الحاجة الوحيدة الصحيحة عن مدفع رمضان إنه بعد أذان المغرب على قناة dmc أي حاجة تاني سمعتوها مش صح، وكل الأخبار اللي أنا قريتها ليس لها علاقة بالفكرة والموضوع، وأي حد يقول حاجة غير كده قوله باختصار شديد مدفع رمضان حديد يا ليفة”.

وكان محمد رمضان قد نشر عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” مقطعاً مصوّراً كشف من خلاله عن ملامح برنامجه “مدفع رمضان”، حيث ظهر في الفيديو وهو يقول: “ناس كتير كاتبة إيه هو مدفع رمضان، وهو حقيقة ولا لأ، هو حقيقة، عارف إنه هيفرّح حبايبي وهيزعّل ناس وهيخوّف ناس تانية”. وأضاف: “بعد أذان المغرب على قناة DMC، يخلص الأذان هتلاقي مدفع رمضان علطول… مدفع رمضان باختصار شديد دراما من نوع جديد، ثقة في الله نجاح”.