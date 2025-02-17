عمرو سعد يوجّه رسالة نارية قبل عرض “سيد الناس”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كتب الفنان عمرو سعد عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” منشوراً وجّه من خلاله رسالة حادة اللهجة الى شخص لم يفصح عنه، أثار بها الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب غموض معناها، حيث تحدث عن “التريند” في رمضان قبل بدء عرض مسلسله الجديد “سيد الناس” خلال الموسم المقبل.

وكتب عمرو سعد في منشوره: “البراند ما بيعملش بني آدم، البني آدم هو اللي بيعمل البراند، واللي يعمل التريند أصلي، بس اللي بيعمله التريند فالصو”. وأضاف: “الفالصو مهما لمع لا بيعيش ولا بيسيب قيمة، فبلاش يا صاحبي تدور على قيمتك بره عنك، علشان الراجل القيم المأصل قيّم بنفسه وعمله وحب واحترام الناس، مش قيم بالقماش والجلد ولا اللايك والشير”.

وأثار منشور عمرو سعد فضول متابعيه لمعرفة هوية الشخص الذي يقصده في هذه الرسالة، في ظل اشتداد التنافس مع عدد من النجوم في الموسم الرمضاني لهذا العام.

يُذكر أن عمرو سعد يشارك في السباق الرمضاني بمسلسل “سيد الناس” مع عدد كبير من النجوم، بينهم: إلهام شاهين، أحمد زاهر، خالد الصاوي، أحمد رزق، إنجي المقدّم، بشرى، رنا رئيس، ريم مصطفى، منة فضالي، أحمد فهيم، سلوى عثمان…، وهو من تأليف ورشة قلم، وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، داخل إحدى قرى صعيد مصر، حيث يسلّط الضوء على حياة سكان هذه القرية وصراعاتهم اليومية، في إطار درامي إنساني مشوّق.