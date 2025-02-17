بالصور- قائمة الفائزين بجوائز بافتا ٢٠٢٥… هذه إطلالات المشاهير والقيمة الماليّة للرابحين

تقدّم الأكاديميّة البريطانيّة لفنون السّينما والتّلفزيون (بافتا) لعام ٢٠٢٥ في حفل يكافئ أفضل ما في السّينما والتّلفزيون في المملكة المتّحدة، وهو حدث يعود تاريخه إلى ما يقارب ثمانين عامًا، ويتِمّ فيه الاعتراف بعمل هوليوود وتسليط الضّوء على التّعاون بين البلدَين.

وتشمل الأفلام الرّئيسيّة المرشّحة في نسخة هذا العام في قاعة المهرجانات الملكيّة في مركز ساوث بانك في لندن فيلم Conclave بـاثني عشر ترشيحًا، وفيلم Emilia Perez بـأحد عشر ترشيحًا، وفيلم The Brutalist بتسعة ترشيحات. وتليها أفلام Anora وDune: Part II وWicked بسبعة ترشيحات، في حين حصلت أفلام A Complete Unknown وNeakap على ستّة ترشيحات، وNosferatu وThe Substance بخمسة ترشيحات.

كما غاب الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون عن الحفل خاصّة بعدما كانا على مرّ السّنين يستمتعان بحضور السّجادة الحمراء المرصّعة بالنّجوم، ولكن هذا العام أكد قصر كنسينغتون أنّهما لن يحضرا.

ولم يتِمّ حتّى الآن الكشف عن السبب الدّقيق وراء عدم حضورهما حفل توزيع جوائز البافتا، لكنّ الخبراء أشاروا إلى أنّ السبب هو وقوع الحفل في بداية إجازة نصف الفصل الدّراسيّ لأطفالهم.

حضر الحفل عدد كبير من المشاهير الذين تألّقوا على السّجادة الحمراء بأجمل الإطلالات والتقطوا الصّور مع الجمهور. (http://www.instagram.com/p/DGKLsxNROlS/)

المشاهير يفوزون بـ “القناع” الذي هو عبارة عن كأس برونزي يحمل العديد من النقوش في الدّاخل، ويجمع بين العصور القديمة والعصور الحديثة من خلال رمزية المسرح اليوناني مع شكل شاشة السّينما. لقد تمّ إنشاؤها تحت إلهام ملهمة المأساة، ميلبوميني، وملهمة الكوميديا، ثاليا، لإنشاء وجوه هذا القناع.

تمّ تصميم الكأس من قبل ميتزي كونليف، وهي نحاتة أميريّة انتقلت إلى مانشستر بإنجلترا في عام ١٩٤٩ ومع ذلك، لم يُطلب منها تصميم القناع إلّا في عام ١٩٥٥، ورسمت أفكارًا موسّعة قبل أن تنفذ محاولاتها الأولى في البلاستيسين. وكانت النّتيجة النّهائيّة قناعًا برونزيًّا يزن ٣.٧ كيلوغرامات.

الجدير بالذّكر أنّ البافتا تساهم ماليًّا في صياغة السّينما والتّلفزيون البريطانيّة للسّماح للإنتاجات بأن تكون أكثر سهولة في الوصول إليها للفنّانين الجدد ولكي لا يكون التّمويل عائقًا طوال حياتهم المهنيّة. كما دعمت أيضًا عالم الأدب والنّحت وأنشطة فنّيّة أخرى في العديد من الجامعات في إنجلترا.

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اليكم قائمة الفائزين في حفل توزيع جوائز البافتا:

جائزة أفضل فيلم: Conclave

أفضل ممثّل بدور رئيسيّ: الممثّل أدريان برودي عن دوره في فيلم The Brutalist

المخرج برادي كوربيت يحصل على جائزة البافتا لأفضل مخرج عن فيلم [ The Brutalist ].

الممثّل ديفيد جونسون: جائزة أفضل نجم صاعد.

فيلم Conclave جائزة أفضل فيلم بريطانيّ.

فيلم Rock, Paper, Siscors : جائزة أفضل فيلم بريطانيّ قصير

فيلم Super/Man: The Christopher Reeve Story : جائزة أفضل فيلم وثائقيّ.

فيلم The Brutalist : جائزة أفضل تصوير سينمائيّ.

فيلم Conclave : جائزة أفضل تحرير في فيلم سينمائيّ.

فيلم Anora : جائزة أفضل طاقم تمثيليّ في فيلم سينمائيّ.

-زوي سالدانا: جائزة أفضل ممثّلة بدور مساعد عن دورها في فيلم Emilia Pérez .

– الممثّل كيران كالكن: جائزة أفضل ممثّل بدور مساعد عن دوره في فيلم A Real Pain.

-فيلم Dune: Part Two : جائزة أفضل مؤثّرات بصريّة في فيلم سينمائيّ.

-فيلم الأنميشن WALLACE AND GROMIT: VENGEANCE MOST FOWL : جائزة أفضل فيلم للأطفال والعائلة.

-فيلم Kneecap : جائزة أفضل ظهور أوّل لكاتب، مخرج أو منتج بريطانيّ.

-فيلم Wicked : جائزة أفضل تصميم إنتاج في فيلم سينمائيّ.

-فيلم Emilia Pérez : جائزة أفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزيّة.

-فيلم Dune: Part Two : جائزة أفضل صوت (تحرير الصوت + مؤثّرات صوتيّة).

-فيلم The Brutalist : جائزة أفضل موسيقى أصليّة في فيلم سينمائيّ.

-جيسي ايزينبيرغ: جائزة أفضل سيناريو أصليّ عن فيلم A Real Pain .

–فيلم Conclave : جائزة أفضل سيناريو مقتبس.

-فيلم WALLACE AND GROMIT: VENGEANCE MOST FOWL : جائزة أفضل فيلم أنميشن.

-فيلمThe Substance : جائزة أفضل مكياج وتصفيف شعر في فيلم سينمائيّ.

-فيلم Wicked : جائزة أفضل تصميم أزياء.