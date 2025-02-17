بالصور- غادة عبد الرازق تتصدر الملصق الرسمي لمسلسل “شباب إمرأة”

طرحت شركة “فنومينا” المنتجة لمسلسل “شباب امرأة”، الملصق الرسمي للعمل المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2025، حيث تصدّرت الممثلة المصريّة، غادة عبد الرازق، الملصق بإطلالة جاذبة، مرتدية رداءً أحمر مع شعر بنفس اللون، ما يعكس ملامح الشخصيّة التي تقدمها، وخلفها باقي ابطال العمل.

وفي أول تعليق لها، قالت “عبد الرازق”: “شباب امرأة | برؤية معاصرة رحلة فنية جديدة تعيد إحياء الكلاسيكيات بروح العصر. ترقبوا تجربة استثنائية تعيد تقديم القصة بحالة حديثة ومختلفة”.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

يشارك في بطولة مسلسل “شباب امرأة” إلى جانب غادة عبد الرازق مجموعة كبيرة من الممثلين أبرزهم: محمد محمود، أحمد فتحي، چوري بكر، رانيا منصور، حسن أبو الروس، يوسف عمر، شايما الشريف، طارق النهري، عمرو وهبه، داليا شوقي، ومحمود حافظ. العمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج أحمد حسن.