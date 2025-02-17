بالصور- عشاء دافئ ولقطات رومنسيّة… توم كروز يظهر مع ممثّلة شهيرة

شوهد الممثّل توم كروز والممثّلة آنا دي أرماس معًا في لندن في عيد الحبّ، ممّا أثار إشاعات حول وجود قصّة حبّ ناشئة بين نجوم هوليوود. وقد شوهد الثّنائي وهو يستمتع بعشاء دافئ في حيّ سوهو الصّاخب، حيث تجمهر حولهما المعجبون المتحمّسون الذين يتوقون لرؤية الثّنائيّ الشّهير.

كان كروز (اثنان وستّون عامًا) ودي أرماس (ستّة وثلاثون عامًا) يبتسمان بشدّة أثناء التقاط الصّور والدّردشة مع معجبيهما. بدت آنا أنيقة للغاية مرتدية بنطال جينز أزرق وسترة سوداء، بينما ارتدى توم بذلة بحريّة وقميصًا بيج بأزرار.

وقد أثارت هذه المشاهد موجة من ردود الفعل على وسائل التّواصل الاجتماعيّ إذ أعرب المعجبون عن حماستهم وفضولهم بشأن العلاقة المحتملة. كما أبدى عدد كبير من المعجبين عن سعادتهم برؤية النّجمَين معًا، في حين لم يستطع بعضهم الآخر إلّا أن يلاحظ فارق السّنّ الكبير بينهما.

هذه ليست المرّة الأولى التي نرى فيها كروز ودي أرماس معًا. وقد تمّ رصد الاثنين في مناسبات متعدّدة، ممّا أثار التكهّنات حول علاقتهما. وكانت آنا قد أشادت في وقت سابق بكروز في إحدى المقابلات، إذ أبدت إعجابها بأعماله المثيرة للإعجاب، وأعربت عن رغبتها في الوصول إلى مستوى خبرته.

وبينما يواصل كروز ودي أرماس تصدّر عناوين الأخبار، ينتظر عالم التّرفيه بفارغ الصبر المزيد من الأحاديث حول علاقتهما الرّومنسيّة المزعومة. يبقى أن نرى ما إذا كانا سيؤكّدان علاقتهما أم سيبقيانها طيّ الكتمان، ولكنّ هناك شيئًا واحدًا مؤكّدًا: لقد جذبت ديناميكيّاتهما انتباه المعجبين في جميع أنحاء العالم.

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ليس هناك شكّ في أنّ كلّ معجب بهما يريد الآن أن يظلّا معًا وربّما يعلنان رسميًّا عن علاقتهما، ومع ذلك يظلّ الوضع مجرد تكهّنات في الوقت الحالي إذ كانا يستمتعان بلقائهما عدّة مرّات.