شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مشهد أكشن من برومو مسلسل أحمد العوضي فهد البطل في رمضان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان أحمد العوضي، في برومو مسلسله فهد البطل، المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني المقبل، بشكل مختلف، حيث ضم البرومو الذي بلغ مدته 3 دقائق متكاملة عدد كبير من مشاهد الأكشن التي يقدمها العوضي ضمن أحداث المسلسل، والتي وصلت لـ 20 مشهد داخل البرومو والتي سردتها ”الخليج 365” في صور.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

يذكر أن أحمد العوضى قدم فى رمضان الماضى مسلسل "حق عرب" وشارك فى بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

دارت أحداث مسلسل "حق عرب" فى إطار شعبى تشويقى حول عرب السويركى "أحمد العوضى"، الذى يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ألا وهو أنه ابن الشخص الذى يعمل عنده وهو عبد ربه "رياض الخولى" دون أن يعلم الثنائي بحقيقة الأمر، إلا أن عداوة تحدث بينهما قد تجعل السر الذي تخفيه صباح "وفاء عامر" زوجة عبد ربه تبوح به حتى تحقن الدماء بين الابن ووالده، وكذلك الحفاظ على سمعته.



المشهد الأول



المشهد الثاني



المشهد الثالث



المشهد الرابع



المشهد الخامس



المشهد السادس



المشهد السابع



المشهد الثامن



المشهد التاسع



المشهد العاشر



المشهد الحادي عشر



المشهد الـ 12



المشهد الـ 13



المشهد الـ 14



المشهد الـ 15



المشهد الـ 16



المشهد الـ 17



المشهد الـ 18



المشهد الـ19