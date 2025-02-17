شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تكشف سبب إلغاء حفلها الغنائى فى بيرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نجمة البوب شاكيرا ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنها دخلت المستشفى في بيرو بسبب مشكلة في المعدة، ما أدى إلى إلغاء حفلها بالأمس فى الدولة الواقعة في جبال الأنديز.

وكتبت شاكيرا في منشورها، "يؤسفني أن أخبركم جميعًا أنني اضطررت إلى الذهاب إلى غرفة الطوارئ بسبب مشكلة فى البطن، وأنا حاليًا في المستشفى، أخبرني الأطباء أنني لست بحالة جيدة بما يكفي".

ووصلت المغنية الكولومبية إلى ليما السبت، مسجلة بذلك أول توقف لها هناك لتقديم حفل منذ أكثر من عقد من الزمان.

وقالت شاكيرا في منشورها، "آمل أن أكون أفضل بحلول الغد وأن يخرجوني من المستشفى في أقرب وقت ممكن حتى أتمكن من تقديم الحفل الذي أعددته لكم جميعًا".

وفى وقت سابق، فازت شاكيرا بجائزة الـ جرامي في الحفل الذى أقيم منذ ساعات، ومع تسلمها الجائزة أهدتها إلى "إخوانها وأخواتها المهاجرين".

وحصدت شاكيرا جائزة جرامي الرابعة في مسيرتها المهنية التي استمرت عقودًا من الزمان، وحصلت شاكيرا على جائزة أفضل ألبوم بوب لاتيني مع ألبوم "Las Mujeres Ya No Lloran" لعام 2024.

وخلال الحفل، غنت شاكيرا أغنيتها الناجحة "Ojos Así" لعام 1998 وأغنيتها المنفردة "Shakira: Bzrp Music Sessions، Vol. 53" لعام 2023، بالتعاون مع المنتج الأرجنتيني Bizarrap.

وبدأت شاكيرا خطابها بإهداء الفوز قائلة:" أهديها إلى جميع إخوتي وأخواتي المهاجرين في هذا البلد".

وقالت شاكيرا: "أنتم محبوبون، وتستحقون ذلك، وسأقاتل معكم دائمًا، إلى كل هؤلاء النساء اللاتي يعملن بجد كل يوم لإعالة أسرهن، أنتن ذئاب حقيقية".