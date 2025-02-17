هذا ما جمع نانسي عجرم وليلى علوي على المسرح.. مقطع فيديو لطيف للغاية

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلاً غنائياً مميزاً بأحد الأماكن في القاهرة، وكان من بين الحضور الممثلة المصري ليلى علوي.
وقد شاركت ليلى الجمهور مجموعة صور ومقاطع فيديو عبر حسابها الخاص، وظهرت وهي تغني وترقص على أنغام أغنية "الدنيا حلوة"، إلى جانب نانسي عجرم على المسرح.
وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع المنشور، وجاء في التعليقات: "انتى ونانسي عسل"، "حببتي لولة ال قمر ديما"، "كل سنة وانتي طيبة وبخير يا رب العالمين بمناسبة نصف شعبان وعيد الحب"، "الجميله الرائعه المتميزه والمتألقه دائما ستي ليلي هانم علوي".
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