ميرنا وليد - بيروت - أحدث الممثل السوري فارس ياغي حالة من الجدل بين المتابعين حول إمكانية خطوبته، بعد نشره صورة عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابه الخاص.

وقد ظهر فارس ياغي في الصورة وهو يرتدي بدلة رجالية رسمية، ويكتب على الصورة: "جاهزين للمفاجأة"، مع إيموجي خاتم خطوبة.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المنشور، وقد إنقسم إلى قمسني منهم من إعتقد أن الممثل إرتبط رسمياً بالفعل، ومنهم من أكد أنه إحد مشاهد مسلسل "القدر" الذي يقدم فيه دور "تيم".

يذكر أن مسلسل "القدر" من بطولة الممثلين قصي خولي، ديمة قندلفت، وسام حنا، رزان جمال، ميلاد يوسف، رانيا سلوان، حسن عويتي، رندة كعدي، نورا رحال، فارس ياغي، مارينال سركيس، فيكتوريا عون، سلمى شلبي، سني عبد الباقي، وسام برق، مايا عبدالله ورهف أرمنازي.

كانت هذه تفاصيل خبر نجم "القدر" يثير الجدل حول خطوبته.. وهذا ما فعله- بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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