فن ومشاهير

بعد انفصالهما.. هل عادت بريتني سبيرز إلى حبيبها السابق؟

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بعد انفصالهما.. هل عادت بريتني سبيرز إلى حبيبها السابق؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: التقطت عدسات الباباراتزي صوراً خاصة للنجمة بريتني سبيرز وحبيبها السابق بول سوليز وهما يحتفلان معاً بـ”عيد الحب”، وهو ما رجّح فرضية عودتهما لبعض بعد أشهُر من انفصالهما.

وظهرت النجمة الأميركية وهي تجلس بالقرب من حبيبها في المقعد الأمامي بالسيارة، حيث رُصد الثنائي وهما يقومان بنزهة في مدينة ثاوزند أوكس بكاليفورنيا، وكان أحد أبناء بول يجلس في المقعد الخلفي للسيارة.

وأوضحت الصحف العالمية أن الثنائي استمتعا بموعد ليلي هادئ وتناولا الوجبات السريعة في سيارتهما. ورصدت الكاميرات بول وهو يتوقف لشراء الزهور لبريتني بمناسبة “يوم الحب”، وكانا في غاية السعادة ومعنوياتهما مرتفعة، وهو ما رجّح عودتهما لبعض.

يُذكر أن بول سوليز، البالغ من العمر 38 عاماً، انفصل عن بريتني سبيرز منذ سبعة أشهر، وأوضح مقرّبون من بريتني أنهم يشعرون بالقلق عليها، بسبب تاريخ سوليز الإجرامي، فقد اتُّهم سابقاً بارتكاب جُنح متعددة وجناية، إضافة الى أن زوجته السابقة، نيكول مانسيلا، قدّمت طلباً للطلاق في تشرين الأول/أكتوبر 2024 بعد أن اتّهمته بأنه “أب مهمل”، لكن يبدو أن النجمة العالمية لا تكترث لمشاكله القانونية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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