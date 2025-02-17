ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بمنشور غامض!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في إطار ترويجها لمسلسلها الجديد “وتقابل حبيب”، نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” منشوراً غامضاً تحدثت فيه عن استحالة عودة الحب القديم مرة أخرى، مؤكدةً أنه ما دام قد ذهب فإنه لم يكن فيه الخير.

ونشرت ياسمين صورة جمعتها مع الفنان خالد سليم من كواليس المسلسل، وعلّقت عليها بالقول: “عُمر الحب القديم ما يرجع… لو كان فيه خير لبقي!”.

تعليق ياسمين على الصورة أثار الجدل بين متابعيها، حيث تساءل البعض عمّا إذا كانت تقصد به علاقتها العاطفية السابقة، وأكد كثيرون أنها بذلك تلمّح للقصة التي تدور حولها أحداث المسلسل، وقد سعت للترويج لمسلسلها الجديد “وتقابل حبيب”، المُنتظر عرضه رمضان 2025.

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز تقدّم في المسلسل شخصية “ليل الحسينى”، التي تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد اكتشاف خيانة زوجها لها وزواجه بأخرى، فتُقرر الانفصال عنه، لكنها تجد نفسها في علاقة جديدة مليئة بالصراعات العاطفية، لتبدأ رحلة مليئة بالمفاجآت والأسرار الخطيرة التي تضعها في مواجهة غير متوقعة مع عائلة طليقها.