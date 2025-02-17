حمادة هلال يسخر من “تريند” رمضان قبل عرض “المداح 5”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سخر الفنان حمادة هلال من صيحة “تريند” المسلسلات في رمضان، والذي يثير الجدل في كل عام بعد إعلان جميع أبطال الأعمال الرمضانية عن تصدّرهم “التريند” بمجرد إذاعة الحلقة الأولى من مسلسلهم.

وكتب حمادة هلال عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” منشوراً يحتفل به بنجاح الحلقة الأولى من الجزء الخامس من مسلسل “المداح”، التي تحمل عنوان “أسطورة العهد”، والذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، رغم عدم عرضها حتى الآن، قال خلاله إن سبب احتفاله بنجاح الحلقة الأولى من المسلسل، هو تصدّرها “التريند” في مصر ونيجيريا، موجّهاً رسالة شكر الى متابعيه في نيجيريا لاهتمامهم بمسلسله، بالقول: “الحمد لله الحلقة الأولى من “المداح أسطورة العهد” طالعة “تريند” رغم إنها متعرضتش لسه ما شاء الله، سامع إنها “تريند” في مصر ونيجيريا… شكراً بجد للنيجيريين”.

مسلسل “المداح 5” هو بطولة: حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، خالد سرحان، هبة مجدي، دارين حداد، حنان سليمان، مي كساب، طارق النهري، أحمد بدير، ودنيا عبد العزيز.