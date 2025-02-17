مايا دياب في “قلبي قفلتو”.. نجاح لافت وتفاعل واسع في أيام!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية النجمة اللبنانية مايا دياب الجديدة “قلبي قفلتو” أكثر من مليون مشاهدة خلال خمسة أيام فقط من إصدارها، لتؤكد نجاحها الكبير بعد أن لاقت تفاعلاً واسعاً منذ طرحها.

الأغنية، التي قدمت مايا مقاطع منها لأول مرة على مسرح كازينو لبنان قبل إصدارها رسمياً، تمثل تعاونها الأول مع الشاعر والملحن نبيل خوري، كما أنها تشهد أول لقاء فني بين نبيل خوري والموزع هادي شرارة.

تحمل “قلبي قفلتو” طابعاً عاطفياً يجمع بين مشاعر الفراق والتخطي بأسلوب راقٍ وبسيط، ما يضفي عليها لوناً موسيقياً جديداً بالنسبة لمايا. ومع طرحها عبر يوتيوب والمنصات الرقمية، حصدت الأغنية إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، مما انعكس على أرقام المشاهدات المتزايدة بسرعة.

على صعيد آخر، أحيت مايا دياب حفل عيد الحب في بيروت بفندق الحبتور يوم 15 فبراير، ومن المققر أن تسافر إلى تركيا لإحياء حفل آخر يوم 19 فبراير.