فايز السعيد يطرح “أنا أحبك”.. ثاني أغنيات ألبومه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضمن خطته لإطلاق أغنيات ألبومه “فايز السعيد 2025″، طرح الفنان الإماراتي فايز السعيد أغنيته المصورة الجديدة “أنا أحبك”، مجدداً تعاونه مع المخرج اللبناني بسام الترك، الذي اختار مدينة دبي لتصوير العمل بأسلوب بصري يعكس أجواءه العاطفية.

الأغنية من ألحان فايز السعيد، وكلمات شملان الخضاري، فيما تولى التوزيع الموسيقي محمد صالح وحسام كامل، الذي قام أيضاً بمهام الميكس والماسترينغ. تحمل الأغنية طابعاً رومانسياً يعبر عن مشاعر الحب والشوق، وجاء في مطلعها:

“أنا أحبك .. تسمعين

فوق ما تتصورين

اب حياتي ماكو غيرك.. ماكو غير متفهمين”

تم إصدار الكليب عبر القناة الرسمية لفايز السعيد على “يوتيوب”، إلى جانب توزيعه على الإذاعات الخليجية والعربية والمنصات الرقمية المتخصصة، حيث لاقى تفاعلاً إيجابياً من الجمهور.

وتُعد “أنا أحبك” ثاني أغاني الألبوم، بعد نجاح أغنيته الأولى “اهتم فيي” التي قُدمت باللهجة اللبنانية وحققت أكثر من 2.5 مليون مشاهدة، وكانت أيضاً بتوقيع المخرج بسام الترك.