شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام ظهرت فيها ليلى مراد بشخصيتها الحقيقية في ذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الإثنين ذكرى ميلاد الفنانة ليلى مراد صاحبة الصوت المميز، والتى استطاعت أن تؤثر قلوب محبيها بصوتها الهادئ الذى يعبر عن شخصيتها.

وبمناسبة ذكرى ميلاد ليلى مراد نرصد عددًا من الأسماء التى ظهرت فيها باسمها الحقيقى، "ليلى" وكأن المنتجين يتفائلون بشخصها واسمها لاكتساح إيرادات شباك التذاكر.

غزل البنات

قامت ليلى مراد بدور البطولة أمام نجيب الريحانى فى فيلم "غزل البنات" الذى طرح فى السينمات عام 1949، وجسدت شخصية "ليلى بنت الباشا".

قلبى دليلى

شاركت ليلى مراد الراحل أنور وجدى العديد من الأفلام منهم قلبى دليلى التى ظهرت فيه ليلى مراد بدور "ليلى بنت درويش بيه".



قلبى دليلي

ليلى بنت الأغنياء

وكما جسدت ليلى مراد أدوار تحمل اسمها، تم تنفيذ أفلام باسمها أيضاً، مثل ليلى بنت الأغنياء الذى طرح عام 1946، وسبقه ليلى بنت الفقراء مع أنور وجدى عام 1945.



ليلى بنت الاغنياء

بدأ مشوارها الغنائى على يد والدها الملحن زكى مراد والملحن داود حسنى، وغنت بعدها فى العديد من الحفلات، وتقدمت للإذاعة المصرية فى منتصف الثلاثينات، وتعاقدت معها على الغناء بشكل أسبوعى.

وتمتلك ليلى رصيدًا كبيرًا من الأغانى فى مشوارها الفنى، ومن أبرز أغانيها: "مليش أمل فى الدنيا دى"، "ليه خلتنى أحبك"، "يا حبيب الروح"، "الدنيا غنوة"، "يا مسافر وناسى هواك"، "اللى يقدر على قلبى"، "كلمنى يا قمر"، وبالطبع أغنية "أبجد هوز"، التى كانت بمثابة فك شفرات وطلاسم لغة المرأة وهو التوجه الذى حملته معظم أغنيات ليلى مراد.