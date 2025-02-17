شكرا لقرائتكم خبر عن آسيل عمران وسارة أبى كنعان لأول مرة بالدراما المصرية فى الشرنقة ولام شمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم دراما رمضان المقبل، مشاركة فنانتين من السعودية ولبنان، حيث تشارك الفنانة السعودية آسيل عمران في مسلسل لام شمسية بطولة الفنانة أمينة خليل وأحمد السعدنى ومحمد شاهين، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تاليف مريم ناعوم، وإخراج كريم الشناوى، وإنتاج ميديا هب، وهي المشاركة الأولى لها في الدراما المصرية.

كما تشارك الفنانة اللبنانية سارة أبى كنعان في بطولة مسلسل الشرنقة بطولة النجم أحمد داود، المقرر عرضه ضمن موسم رمضان المقبل، حيث تعد المرة الأولى لسارة في الدراما المصرية، بعد مشوار مميز في الدراما اللبنانية والدبلجة.





ويضم مسلسل الشرنقة قائمة مميزة من النجوم بجوار أحمد داود وصبرى فواز، منهم اللبنانية سارة أبى كنعان، صبرى فواز، مريم الخشت، علي الطيب، عماد صفوت، محمد عبده، ياسر عزت ، فاطمة الناصر، أيمن الشيوى، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.

مسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، ألا وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح القضية في إطار اجتماعي توعوى.