فيديو.. شاهين: التمثيل هو الذي بحث عني أنا لم أسعَ إليه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2025 10:19 صباحاً - عُرف «شاهين» كمطرب راب، مميز بكلماته التي تمس القلب، ولونه الخاص من الأغاني التي لا تتشابه كثيراً مع حالة الفخر والتعالي التي يتسم بها المجال من حوله. ولكن مؤخراً، بدأ يظهر بخطوات ثابتة في عالم التمثيل. عن أحدث أغنياته وأدواره، وكواليس عالم الراب والصراعات التي يشتهر بها، كان لـ«الخليج 365» حديثٌ خاص مع الرابر «شاهين».
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رأيناك على الشاشة لأول مرة في فيلم «ميكروفون» ومن بعدها اختفيت ١٢ عاماً عن عالم الدرامالا أعدّ هذا اختفاءً، ولا أعدّ «ميكروفون» تجربة تمثيلية بمعنى الكلمة كذلك؛ فأنا كنت ألعب دور نفسي، في فيلم يتكلم عن عالم الغناء، كنت بنفس الاسم والقصة، ولم أعطِ الأمر في ذهني ثقل التمثيل، كما لم يكن التمثيل يوماً في بالي كمهنة، ومع ذلك فأنا أمثّل منذ الصغر في مسرح المدرسة والجامعة، كانت هواية فقط ولم أُخرجها من هذا النطاق أبداً.
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