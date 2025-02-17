شمس الكويتية تشوّق الجمهور لأغنيتها الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - شوّقت الفنانة شمس الكويتية الجمهور لأغنيتها الجديدة "لحبك مشيت"، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، اذ انها كتبت: "قريباً أغنية رومانسيه لحبك مشيت".

على صعيد آخر كشفت شمس الكويتية مؤخرا أنه لا توجد أي مرآة في غرفة نومها، وذلك لأنها تتعمد على أن لا تطيل النظر إلى نفسها عبرها، خوفاً من أن تؤثر على العقل اللا واعي، كما تحدثت عن القرين الذي يستعين بالمرآة، ليؤثر على الشخص ويشوش عليه. وأضافت أن القرين يوجه الانسان الذي ينظر الى المرآة، نحو نقاط ضعفه وما لا يعجبه في شكله، ما يؤثر سلباً على نفسيته.



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