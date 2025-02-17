ميرفا قاضي تحيي حفل عيد الحب في بيروت وتتألق بإطلالة رائعة - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية ميرفا قاضي حفل عيد الحب ليلة السبت الماضي في بيروت وقدمت باقة من اجمل الاغنيات بصوتها الرائع. وتألقت ميرفا بفستان أحمر اللون من تصميم المصمم اللبناني نجا سعادة وانتعلت في قدميها حذاء ذو كعب عالي باللون الاسود. واختارت تسريحة شعر بسيطة اذ ابقته منسدلا على كتفيها بطريقة الويفي اما المكياج فكان مجددا وجعل لون عينيها يبرز بشكل رائع كما اعتمدت على الحمرا الحمراء واضافت بعض المجوهرات والالماس لاضافة رقي وملوكية للاطلالة.

وشاركت ميرفا بعض اللقطات من حفلها وتفاعل معها الجمهور.



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