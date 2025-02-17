ميرنا وليد - بيروت - في خطوة عفوية، وجّهت فتاة معجبة بالنجم تيموثي شالاميه، رسالة له عبر إحدى القنوات العالمية، اذ قالت: "اترك كايلي جينر وخذني".

ولاقى هذا الفيديو رواجا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي.

على صعيد آخر كان قد كشف تيموثي شالاميه عن مدة تدريباته مؤخرا كي يتمكن من تقديم دور "بوب ديلان"، وهي 5 سنوات، اذ تعلم فيها عزف الغيتار والغناء ايضا.

وتجدر الإشارة الى ان تيموثي قد شارك مؤخرا في مسابقة طريفة و هي اختيار أفضل شبيه له، والتي أقيمت في نيويورك.

كانت هذه تفاصيل خبر معجبة لـ تيموثي شالاميه: "اترك كايلي جينر وخذني"-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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