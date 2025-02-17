ميرنا وليد - بيروت - لم ترد الفنانة اللبنانية نجوى كرم ان يمر عيد الحب مرور الكرام من دون ان توجه أمام الجميع رسالة حب وتقدير لزوجها رجل الاعمال الاماراتي عمر الدهماني. وفي التفاصيل، شاركت مجموعة صور لها على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي و علقت عليها كاتبة : "كل العمر وأنت حبيبي يا حبيبي"

ويبدو ان هذه الصور التقطت لنجوى خلال توجهها للاحتفال بعيد الحب مع زوجها لذا ارادت ان تنوه للجمهور والمتابعين الى هذه الرسالة والكلمات الرقيقة التي ارادت ان تقولها له.

كانت هذه تفاصيل خبر نجوى كرم تتغزل بزوجها وتوجه له هذه الكلمات الرقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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