خطوبة ابن هاني رمزي-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شارك المستشار أمير رمزي شقيق الممثل المصري هاني رمزي المتابعين صور من خطوبة ابن أخيه شادي، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وعلّق بالقول: "ألف مبروك خطوبة شادي هاني رمزي . .وميرنا سامي عبده .. ربنا يبارك حياتكم ويسعدكم".

على صعيد آخر تحدث هاني رمزي عن خسارته الكثير من أمواله في البورصة العالمية.

وقال هاني رمزي: "لما لقيت الناس حوالي بيشتروا أسهم في البورصة قلت أركب الموجة، رغم أنها لها ناسها ودراسات كبيرة، ووضعت مبلغاً كبيراً بالنسبة لي وخسرته. يجب أن تكون فاهمها صح، والمفروض أن يكون إلى جانبك خبير أو مرشد، يقول لك متى تشتري ومتى تبيع، وأي سهم يشهد صعوداً وأيها يشهد هبوطا.

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