معاناة "الطائر الرفراف" تتفاقم والقرار أُخذ بحقه!

ميرنا وليد - بيروت - أشارت وسائل إعلام تركية الى ان مسلسل "الطائر الرفراف" انخفضت نسب مشاهدته كثيرا، ما جعله في مأزق كبير، وقد خرجت الصحفية التركية بيرسين لتقول عنه: "تبقى القليل"، أي سيتوقف قريبا.



على صعيد آخر، تحدث الممثل التركي ديرين بولات إن كان مسلسل "الطائر الرفراف" سينتهي عند الحلقة 100، اذ قال: "لا أعرف، لم أسمع بذلك. لكننا مستمرون بالعمل وأعتقد بأنه سيستمر حتى نهاية الموسم، أعتقد بأن المسلسل سيستمر لنهاية الموسم. لا أعرف".

وكانت كشفت عفراء ساراتش أوغلي أن مسلسلها "الطائر الرفراف" لن يستمر لموسم آخر، قائلة: "مسلسل الطائر الرفراف سينتهي هذا الموسم. وأريد أن أصور فيلماً سينمائياً إذا وصلني سيناريو جميل".