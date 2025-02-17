ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو عبر حساباتهم الخاصة، من حفل الفنان المصري تامر حسني الأخير، الذي أقامه بمناسبة عيد الحب.

وفي لتفاصيل، وأثناء تقديمه أغنية "حلم سنين"، لاحظ تامر تفاعل شاب من الحضور مع الأغنية أثناء وجود حبيبته إلى جانبه، فتوقف عن الغناء وقال له: "هو انت بتحبها قد كدة، الراجل صوته اتنبح وهو بيحكيكي، بص اصرخ بحبك بأعلى صوت عندك والكل يسكت لنسمع بتحبها قد ايه"، ليصرخ الشاب بأعلى صوته "بحبك"، وقد رد عليه تامر بعفوية قائلاً: "خلص اطمنا على بنتنا"، مع ضحكة شريرة وأهداهما بعد ذلك مقطع من الأغنية وعلقت عليه "تممت عليها دينك؟، قريت الفاتحة ماشي اطمنا".

كانت هذه تفاصيل خبر ما فعله تامر حسني مع شاب في حفله أحدث ضجة.. شـ ـاهدوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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