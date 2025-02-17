هيث ليدجر صعد إلى العالمية.. وأداؤه في هذا الفيلم ما زال يؤثر في السينما

ميرنا وليد - بيروت - النجم العالمي هيث ليدجر، المولود عام 1979 في أستراليا، صعد إلى الشهرة بأدوار مثل باتريك فيرونا في فيلم "10 Things I Hate About You".
أظهرت مسيرته تنوعه في الأفلام مثل "The Patriot" و "A Knight's Tale" و "Brokeback Mountain"، والتي حصل على ترشيح لجائزة الأوسكار.
كان دور ليدجر الأكثر شهرة هو دور الجوكر في فيلم The Dark Knight، وهو الأداء الذي أكسبه جائزة الأوسكار بعد وفاته بسبب تصويره المبتكر والمكثف.
توفي ليدجر عام 2008 قبل صدور الفيلم، تاركًا وراءه إرثًا من التمثيل المؤثر الذي لا يزال يؤثر على السينما.
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